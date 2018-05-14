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Ребенок погиб от удара током на крыше электрички на станции «Солнечная»

14 Мая 2018 в 21:36
Ребенок погиб от удара током на крыше электрички на станции «Солнечная»

На железнодорожной станции «Солнечная» Киевского направления МЖД ребенок погиб от удара током на крыше электропоезда, сообщили Агентству «Москва» источник в экстренных службах.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Солнечная (до 1965 года — Суково) — станция Киевского направления Московской железной дороги в городе Москве. Входит в Московско-Смоленский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-3 Московской дирекции управления движением. По характеру основной работы является грузовой, по объему выполняемой работы отнесена к 1-му классу.

Первая станция на этом направлении за МКАД и последняя в границах Москвы до 1 июля 2012 года (следующая станция Внуково — на территории Новой Москвы).

Расположена в северной части района Солнцево города Москвы. Находится в 16 километрах от Киевского вокзала, это расстояние проходится электричками за 16‒23 минуты. Для некоторых маршрутов электричек является конечной (самой близкой к Киевскому вокзалу).  

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