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Ребенок, из тела которого извлекли несколько игл, скончался

24 Января 2018 в 22:40
Ребенок, из тела которого извлекли несколько игл, скончался

Грудной ребенок, из тела которого в ходе сложной хирургической операции врачи извлекли 13 стальных игл, скончался в реанимационном отделении Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи в столице Узбекистана, сообщила директор института демократии и прав человека Сайера Ходжаева.

11-месячный пациент был доставлен в РНЦЭМП из Ферганской области с температурой и начавшейся пневмонии. После рентгена выяснилось, что в теле малыша находится 16 металлических игл. Анализы показали, что они находятся там около полутора месяцев.

В ходе операции, которая длилась девять часов были извлечены 13 игл, оставшиеся планировалось удалить в ходе следующего хирургического вмешательства, передает ТАСС.

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