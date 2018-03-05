Реализация «закона Яровой» обойдется бюджету дешевле

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров озвучил сумму, которую вынуждены будут затратить операторы на реализацию «пакета Яровой» в части хранения данных. По словам главы ведомства, речь идет о десятка миллиардов рублей, а не триллионах, как об этом говорили сами операторы.

«Мы сняли все непонимания у операторов, которые говорили, что нужны какие-то триллионы рублей», - пояснил Николай Никифоров и добавил, что в министерстве не ожидают «драматического роста цен».

Как напоминает Газета.ру, «Закон Яровой» — пакет антитеррористических поправок, предусматривает обязанность операторов связи хранить в течение 3-ех лет информацию о фактах коммуникации абонентов. Речь идет о звонках, сообщениях, мессенжерах, электронной почте и других сервисах обмена данными.

Власти рассматривают «Закон Яровой» как один из инструментов борьбы с терроризмом. Но документ позволяет получать доступ к сохраненным данным только по решению суда. В других случаях конфиденциальная информация такой и будет оставаться.