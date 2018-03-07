«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

Мадридский «Реал» в гостях одержал победу над французским «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В испанской команде отличились Криштиану Роналду и Каземиро. У проигравших гол забил Эдинсон Кавани, передает ТАСС.

Первая встреча также завершилась победой «Реала» - со счетом 3:1.

Соперник «Реала» по четвертьфиналу турнира определится в результате жеребьевки.

Матч начался с минуты молчания в память о капитане «Фиорентины» Давиде Астори, который скончался в возрасте 31 года в воскресенье.

«Реал Мадрид» — испанский профессиональный футбольный клуб, названный ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. По данным организации «Deloitte», «Реал» является клубом с самым большим бюджетом в мире с годовым оборотом 904 миллиона евро и самым ценным клубом стоимостью 9,5 миллиарда евро. «Реал Мадрид» — один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао».