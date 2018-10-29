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«Реал» уволил главного тренера

29 Октября 2018 в 23:21
«Реал» уволил главного тренера

Мадридский «Реал» отправил в отставку главного тренера Хулена Лопетеги, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мадридского клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сантьяго Солари.

Как ранее сообщала НСН, полузащитник хорватской сборной и мадридского «Реала» Лука Модрич признан лучшим игроком года по версии FIFA. Церемония вручения наград состоялась в Лондоне.

На награду также претендовали форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающий английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах.


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