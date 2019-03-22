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Разжалованная Мисс Москва вернула корону сломанной

22 Марта 2019 в 11:23
Разжалованная Мисс Москва вернула корону сломанной

Победительница конкурса «Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко, лишенная титула за несоблюдение условий договора, вернула корону сломанной. Об этом рассказала директор конкурса красоты «Мисс Москва» Татьяна Андреева-Фальк. 

По словам организаторов конкурса, красавица игнорировала все мероприятия, которые должна была, согласно контракту, посещать. В том числе благотворительные, передает «Свободная пресса». Такой инцидент с обладательницей короны произошел впервые за всю историю конкурса. Проводится он уже более двадцати лет.

Алеся Семеренко не отвечала на телефонные звонки, а когда брала трубку, все время сообщала, что болеет.

Андреева-Фальк рассказала, что корону с трудом удалось забрать у победительницы конкурса, а само головное украшение оказалось сломанным.

Сама Семеренко в соцсети написала, что корону не ломала, а мероприятий, в которых она должна была участвовать, попросту не было. Несмотря на случившееся, девушка поблагодарила организаторов за хайп вокруг ее имени. 

«А вообще спасибо за хайп. Предложений по съемкам и рекламе прибавилось. Хоть какой-то толк и занятость появится», - цитирует KR.Ru Семеренко.

Финал конкурса «Мисс Москва-2018» прошел в декабре 2018 года. В нем приняли участие 49 девушек.

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