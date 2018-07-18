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Развёртывание спутниковой системы «Сфера» планируется осуществить в ближайшие годы

18 Июля 2018 в 22:12
Развёртывание спутниковой системы «Сфера» планируется осуществить в ближайшие годы

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что развёртывание спутниковой системы «Сфера» планируется осуществить в 2022 году, передает RT.

Владимир Путин одобрил выделение проекта в отдельную целевую программу, пишут «Ведомости». О системе «Сфера» Путин упоминал на «прямой линии» 7 июня, назвав ее прорывным проектом.

«Сфера» будет обеспечивать подвижную связь и оптическое наблюдение в масштабе реального времени в любой точке Земли. Чтобы эффективно решать эти задачи, должно использоваться большее количество малых спутников на низких орбитах. Спутники планируется запускать кластерами на тяжелой ракете «Ангара-5».

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