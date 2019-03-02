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Развод Олега Дерипаски с Полиной Юмашевой подтвердил ее представитель

2 Марта 2019 в 16:50
Развод Олега Дерипаски с Полиной Юмашевой подтвердил ее представитель

Олег Дерипаска, которому принадлежит энергометаллургический холдинг En+, развелся с женой Полиной. Об этом изданию «Ведомости» сообщил представитель экс-супруги. По его словам, событие произошло «больше года» назад. После чего Полина взяла девичью фамилию – Юмашева.

Непроверенная информация о разводе супругов Дерипаска ходила давно, однако, официального их подтверждения не было.

Официальных комментариев ни от холдинга En+, ни от самого бизнесмена по поводу произошедшего не последовало. Однако, на сайте компании есть информация о том, что около 7% акций принадлежат «бывшим членам семьи» Дерипаски.

Напомним, Полина Юмашева является дочерью бывшего руководителя администрации президента России Бориса Ельцина Валентина Юмашева. Брак Полины с Олегом Дерипаской был зарегистрирован в 2001 году. У супругов есть сын и дочь.

По оценке журнала Forbes в 2018 году, состояние Олега Дерипаски насчитывало $6,9 млрд. Он входит в двадцатку богатейших бизнесменов России. Однако, о компенсации Полине после развода супругов ничего не известно.

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