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Развитием «умных городов» займется рабочая группа Минстроя

30 Января 2018 в 13:17
Развитием «умных городов» займется рабочая группа Минстроя

Комплексным подходом к развитию «умных городов» займется рабочая группа, созданная по приказу главы Минстроя Михаила Меня.  Группу возглавит замглавы ведомства Андрей Чибис. В нее также войдут представители Ассоциации «ЖКХ и городская среда», РУСАТОМа, Ростеха, Ростелекома и РОСНАНО.

По словам Михаила Меня, рабочая группа также займется разработкой «механизмов внедрения «умных» решений в городскую инфраструктуру и созданием тиражируемого «коробочного» решения по комплексному внедрению энергоэффективных технологий в муниципалитетах».

Как отметил Андрей Чибис, современные технологии в ЖКХ позволяют экономить ресурсы и повышать качество услуг для населения. По его словам, использовать экономичные решения нужно и при благоустройстве городской среды.

В ближайшее время рабочая группа выберет наиболее эффективные практики, сформирует перечень мероприятий, необходимых для запуска проекта в конкретном муниципалитете, и выберет пилотные регионы. 

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