Разведчики США подозревают КНДР в работе над новыми ракетами

Разведка США заподозрила Северную Корею в производстве новых ракет на площадке, где ранее изготовлялись первые в республике межконтинентальные ракеты. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в разведывательных кругах.

К таким выводам разведчики пришли, проанализировав снимки со спутников, отмечает «Газета.ру». Предположительно речь может идти о создании двух жидкостных МБР, дополняет РЕН ТВ.

Добавим, что разведанные указывают не на расширение ядерной программы, а на сам факт, что работа по созданию ракет продолжается даже после того, как американский лидер заявил об отсутствии ядерной угрозы со стороны КНДР, пишет «Свободная пресса».