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«Развал олимпийского движения». Патрушев призвал МОК «остановиться и одуматься»

27 Января 2018 в 16:45
«Развал олимпийского движения». Патрушев призвал МОК «остановиться и одуматься»

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев считает, что действия МОК в отношении российский спортсменов могут привести к развалу олимпийского движения. Об этом он заявил в субботу, 27 января, журналистам.

Он подчеркнул, что олимпийское движение всегда было отделено от политики. Сегодня «ВАДА и англосаксы» демонстрируют обратное.

«То, что ВАДА делает, и то, что олимпийский комитет пошел у них на поводу - это первый шаг, на мой взгляд, к развалу олимпийского движения. Надеюсь, что в последующем одумаются и сделают правильные выводы», - заявил Патрушев, слова которого приводит «Интерфакс».

25 января МОК утвердил российскую заявку на участие в ОИ. В нее не вошли сильнейшие атлеты, несмотря на то, что их никогда не подозревали в употреблении допинга.

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