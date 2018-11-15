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Разрешение на оружие предлагают выдавать с 21 года

15 Ноября 2018 в 17:45
Разрешение на оружие предлагают выдавать с 21 года

В России предлагают повысить возраст для получения права на приобретение гражданского огнестрельного оружия с 18 лет до 21 года. С такой инициативой выступила Росгвардия. Как заявил заместитель директора этой Федеральной службы Сергей Лебедев, идею поддерживают депутаты и эксперты.

В свою очередь глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев считает, что это предложение надо оформить в виде закона, передает «Интерфакс».

Предложения были озвучены на первом заседании рабочей группы нижней палаты парламента по совершенствованию законодательства в сфере оборота оружия и обеспечения безопасности учебных заведений после трагедии в Керчи, где 18-летний студент убил 20 человек и сам свёл счёты с жизнью.

Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал усилить контроль за обращением оружия и призвал Росгвардию принять необходимые меры, вплоть до законодательных.

Ранее в эфире НСН председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков заявил, что Росгвардия не может качественно определить у человека, который получает оружие, наличие психического заболевания.

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