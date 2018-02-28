Среда
28 февраля
USD 55.67
EUR 68.66
Горячие новости

Разработчики ЕАИСТ расскажут об изменениях системы в live-трансляции

28 Февраля 2018 в 19:24
Разработчики ЕАИСТ расскажут об изменениях системы в live-трансляции

Разработчики ЕАИСТ (Единой автоматизированной информационной системы торгов) расскажут заказчикам Москвы об изменениях, которые ждут технологическую платформу в ближайшее время, а также ответят на вопросы пользователей.

Прямая трансляция состоится 6 марта в 14.00 в социальных сетях Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Открытый видеоурок позволит узнать о том, как планировать закупки, предполагающие несколько победителей; об упрощенной возможности расторжения контрактов; о необходимости тщательной проверки дат, вносимых при планировании закупок; об изменениях в дизайне и внешнем облике системы, а также о многом другом.

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.


Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.