Разработчики ЕАИСТ расскажут об изменениях системы в live-трансляции

Разработчики ЕАИСТ (Единой автоматизированной информационной системы торгов) расскажут заказчикам Москвы об изменениях, которые ждут технологическую платформу в ближайшее время, а также ответят на вопросы пользователей.

Прямая трансляция состоится 6 марта в 14.00 в социальных сетях Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Открытый видеоурок позволит узнать о том, как планировать закупки, предполагающие несколько победителей; об упрощенной возможности расторжения контрактов; о необходимости тщательной проверки дат, вносимых при планировании закупок; об изменениях в дизайне и внешнем облике системы, а также о многом другом.

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.