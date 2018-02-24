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«Размах не тот». Ларьков сравнил ОИ в Пхенчхане и Сочи

24 Февраля 2018 в 13:28
«Размах не тот». Ларьков сравнил ОИ в Пхенчхане и Сочи

Бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане, российский лыжник Андрей Ларьков рассказал журналистам о том, чего ему не хватает на этих Играх.

Как оказалось, российскому спортсмену хотелось больше праздника. В этом плане Олимпиада в Сочи проходила с большим размахом.

««Если честно, от этой Олимпиады ожидал большего — на Кубке мира временами интереснее бывает. Слабенько как-то. Может быть, это сугубо мое ощущение — просто я ожидал здесь какого-то праздника, а на деле почти никаких особых отличий и нет. В Сочи в этом плане чувствовался размах, а в Пхенчхане в этом плане все хуже», - заявил Ларьков, слова которого приводит Газета.ру

Российский лыжник также рассказал, что не испытывает трудностей в общении с иностранцами. Все идет в обычном режиме и про российскую сборную никто ничего плохого не говорит.

Ранее сегодня Ларьков выиграл бронзовую медаль ОИ_2018 в мужском масс-старте на 50 км. Его коллега по команде Александр Большунов завоевал серебро.

 

 

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