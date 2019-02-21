Раздача чая около станции «Комсомольская» продолжится до 24 февраля

Сотрудники столичной подземки 21 февраля начали раздавать горячий чай пассажирам рядом состанцией «Комсомольская» Кольцевой линии. Об этом порталу «Москва 24» сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Раздача напитка продолжится до 24 февраля включительно. В оставшиеся дни, отведенные на закрытие участка красной ветки, пассажиров будут угощать чаем с 08:00 до 19:00.

В подземке напомнили, что с 16 по 19 февраля чаем, который раздавали на станции МЦК «Локомотив», угостились более четырех тысяч пассажиров.

«В связи с ухудшением погоды мы приняли решение добавить еще одну точку и раздавать горячий напиток на станции «Комсомольская», – уточнили в метро.

Пока участок от «Красносельской» до «Бульвара Рокоссовского» закрыт из-за строительства БКЛ, пассажиров возят бесплатные автобусы «КМ», которые отправляются каждую минуту.

Кроме того, на станциях дежурят сотрудники ЦОМП, которые помогают горожанам построить верный маршрут. Сокольническая линия метро вернется к привычному режиму работы утром 25 февраля.

Фото: 1TVnet.ru