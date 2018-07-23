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Разбившийся в Турции 2-летний россиянин находится в коме

23 Июля 2018 в 14:24
Разбившийся в Турции 2-летний россиянин находится в коме

2-летний Гордей Мищенко, который из-за отсутствия ограждений в турецком аэропорту, упал с 9-метровой высоты, пережил две остановки сердца в день. И дважды медики спасали российского малыша. Он находится в глубокой коме.

Как рассказал телеканалу «360» отец ребенка Сергей Мищенко, в турецких клиниках нет необходимого оборудования, чтобы лечить ребенка, его нужно срочно транспортировать в Москву. Но пока страховая компания не оплатила транспортные расходы. Впрочем, перевоз Гордея Мищенко из больницы Бодрума в Измир оплачивал аэропорт, где произошло ЧП.

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