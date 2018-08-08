Растет число погибших при землетрясении в Индонезии

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,0 в Индонезии возросло до 347 человек, передает «Синьхуа». Ранее сообщалось, что погиб 131 человек.

Землетрясение произошло в воскресенье, эпицентр землетрясения находился в 18 километрах к северо-западу от округа Восточный Ломбок в провинции Западная Нуса-Тенгара.

Западная Нуса-Тенгара — провинция в Индонезии, в составе архипелага Малые Зондские острова.

Наиболее крупные острова в провинции — Ломбок и Сумбава. Город Матарам на острове Ломбок — административный центр и самый большой город провинции.