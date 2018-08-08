Среда
08 августа
USD 63.54
EUR 73.56
Горячие новости

Растет число погибших при землетрясении в Индонезии

8 Августа 2018 в 20:23
Растет число погибших при землетрясении в Индонезии

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,0 в Индонезии возросло до 347 человек, передает «Синьхуа». Ранее сообщалось, что погиб 131 человек.

Землетрясение произошло в воскресенье, эпицентр землетрясения находился в 18 километрах к северо-западу от округа Восточный Ломбок в провинции Западная Нуса-Тенгара.

Западная Нуса-Тенгара — провинция в Индонезии, в составе архипелага Малые Зондские острова.

Наиболее крупные острова в провинции — Ломбок и Сумбава. Город Матарам на острове Ломбок — административный центр и самый большой город провинции.


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.