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Расследование Навального о Дерипаске запретил Роскомнадзор

10 Февраля 2018 в 12:35
Расследование Навального о Дерипаске запретил Роскомнадзор

Фильм-расследование о связях бизнесмена Олега Дерипаски, снятый Фондом по борьбе с коррупцией Алексея Навального, внесен в реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Такое решение принял суд Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края 9 февраля.

Как сообщил в своем Twitter сотрудник ФБК Георгий Албуров, по решению суда запрещено видео, текст Навального и даже новости про расследование.

В четверг, 8 февраля, Навальный опубликовал в своем блоге материал, в котором говорится о связях Олега Дерипаски и вице-премьера  Сергея Приходько. В материале утверждается, что они вместе отдыхали на яхте бизнесмена и обсуждали международную повестку. Дерипаска назвал эти обвинения ложными и пригрозил обратиться в суд, пишет «Интерфакс».

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