Расследование крушения Ан-148 зависит от Украины

Найденный второй черный ящик самолета Ан-148, который разбился в воскресенье 11 февраля, расшифровать, пока не удалось. Соединяющий плату со звуконосителем коннектор оказался уничтожен взрывом. Как выяснилось, необходимую для дальнейших работ деталь можно приобрести только у украинского госпредприятия «антонов», которое является производителем.

Российская сторона уже проводит переговоры с украинским посредником уполномоченным представителем бюро по расследованиям Украины. Дальнейший ход расследования и скорость получения информации с бортового самописца, разбившегося Ан-148, теперь зависит от украинских партнеров, сообщает Подмосковье сегодня.

Ранее сообщалось, что специалистам удалось расшифровать первый найденный черный ящик. По его показаниям, датчики скорости показывали неверную информацию из-за обледенения приемников полного давления.

Напомним, самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Подмосковье, в Раменском районе. На борту были шесть членов экипажа и 65 пассажиров — все погибли