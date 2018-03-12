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Расследование дела против Саакашвили на Украине приостановлено

12 Марта 2018 в 22:13
Расследование дела против Саакашвили на Украине приостановлено

Генпрокуратура Украины приостановила досудебное расследование дела против бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в связи с направлением запроса в Нидерланды о предоставлении международно-правовой помощи, сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Ранее Государственная пограничная служба Украины запретила бывшему губернатору Одесской области и экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили въезд на Украину до февраля 2021 года.

12 февраля Саакашвили был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу.


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