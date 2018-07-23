Рассказавшая о пытках в ИК-1 в Ярославле адвокат покинула Россию

Правозащитный фонд «Общественный вердикт» сообщил об эвакуации адвоката Ирины Бирюковой, которая передала СМИ видео, на котором сотрудники ИК-1 в Ярославской области, пытают заключенного.

Бирюкова опасается за свою жизнь и на следующий день после публикации видео покинула страну.

Сегодня на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина было направленно заявление адвоката об обеспечении ей и ее семье мер государственной защиты, пишет URA.Ru.

Ранее стало известно, что сегодня, 23 июля, были задержаны 6 сотрудников исправительной колонии, которых подозревают в причастности к пыткам.