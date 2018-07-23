Понедельник
23 июля
USD 63.49
EUR 73.93
Горячие новости

Рассказавшая о пытках в ИК-1 в Ярославле адвокат покинула Россию

23 Июля 2018 в 13:07
Рассказавшая о пытках в ИК-1 в Ярославле адвокат покинула Россию

Правозащитный фонд «Общественный вердикт» сообщил об эвакуации адвоката Ирины Бирюковой, которая передала СМИ видео, на котором сотрудники ИК-1 в Ярославской области, пытают заключенного.

Бирюкова опасается за свою жизнь и на следующий день после публикации видео покинула страну.

Сегодня на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина было направленно заявление адвоката об обеспечении ей и ее семье мер государственной защиты, пишет URA.Ru.

Ранее стало известно, что сегодня, 23 июля, были задержаны 6 сотрудников исправительной колонии, которых подозревают в причастности к пыткам.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.