Расширены полномочия Счетной палаты

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий Счётной палаты, пишут «Дни.ру».

Нововведение позволит Счетной палате проводить внешний аудит в отношении юридических лиц по вопросу использования ими средств из федерального бюджета. Уточняется, что такие меры позволят создать единую систему контроля за расходами из бюджетных средств.

Сообщается, что поправки в закон о Счетной палате дополнили перечень объектов государственного аудита хозяйственными товариществами, а также обществами с участием в их уставных капиталах госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых организаций.