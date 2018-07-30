Пенсионерам и инвалидам вернут взносы за капремонт

Список льготных категорий граждан, имеющих право на компенсацию взносов на капремонт, расширил президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает ТАСС, он подписал закон, позволяющий компенсировать взносы пенсионерам старше 70 лет, проживающим в семье с инвалидом I и II групп. Также компенсацию в 50% смогут получать лица в возрасте от 70 до 80 лет, а старше — 100% от уплаченных взносов.

Сейчас по законодательству льготы в оплате капремонта полагаются только пожилым гражданам, проживающим в семье, которая состоит исключительно из неработающих пенсионеров, отмечает «Русская планета».