Расшифрован геном белой акулы

Ученые выяснили, что геном большой белой акулы больше человеческого, в него входят мутации, защищающие ее от рака и других заболеваний, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Продолжительность жизни акул составляет 70 лет.

Эволюция их генома за пять миллионов лет происходила с учетом устойчивости к болезням. Известно, что у акул быстро заживают раны, и лучше сворачивается кровь. Геном человека не отличается такой стабильностью, как у акул, что приводит к развитию онкологических заболеваний.

Ранее сообщалось, что набор зубов гигантской доисторической мега-акулы, которая была в 2 раза больше белой, был найден на пляже в местности Ян-Джуке в Австралии. Семисантиметровые зубы принадлежат вымершему хищнику - большой зубчатой узкозубой акуле. Она обитала в океанах около 25 миллионов лет назад, питаясь мелкими китами и пингвинами и достигала 9 метров в длину.