Пятница
22 февраля
USD 65.54
EUR 74.3
Горячие новости

Расшифрован геном белой акулы

22 Февраля 2019 в 23:28
Расшифрован геном белой акулы

Ученые выяснили, что геном большой белой акулы больше человеческого, в него входят мутации, защищающие ее от рака и других заболеваний, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Продолжительность жизни акул составляет 70 лет.

Эволюция их генома за пять миллионов лет происходила с учетом устойчивости к болезням. Известно, что у акул быстро заживают раны, и лучше сворачивается кровь. Геном человека не отличается такой стабильностью, как у акул, что приводит к развитию онкологических заболеваний.

Ранее сообщалось, что набор зубов гигантской доисторической мега-акулы, которая была в 2 раза больше белой, был найден на пляже в местности Ян-Джуке в Австралии. Семисантиметровые зубы принадлежат вымершему хищнику - большой зубчатой узкозубой акуле. Она обитала в океанах около 25 миллионов лет назад, питаясь мелкими китами и пингвинами и достигала 9 метров в длину.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.