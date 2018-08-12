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Рассекречен приказ Сталина о бомбардировке Берлина

12 Августа 2018 в 11:32
Рассекречен приказ Сталина о бомбардировке Берлина

Минобороны РФ рассекретило документы о подвигах советских летчиков в Великую Отечественную войну. Публикация приурочена к празднованию Дня ВВС.

Среди прочего на сайте ведомства был размещен и секретный приказ о бомбардировке Берлина, написанный под диктовку Иосифа Сталина. В документах отмечается, что берлин был стратегической целью для советской авиации с самого начала войны. Приказ о бомбардировке столицы Третьего рейха Сталин отдал 8 августа 1941 года.

Также Минобороны опубликовало боевой отчет, в котором говорится о сбросе знамен Победы над Берлином 1 мая 1945 года. Кроме того, обнародованы наградные листы и другие документа, а также газетные заметки о летчиках-героях, пишет Газета.ру

Также на сайте ведомства размещены уникальные документы о живучести самолетов, надежности моторов, авиационного вооружения и спецоборудования, составленные на основании опыта боевых действий в ходе войны.

 

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