Погребняк оштрафован за смех над бразильцами в сборной

Форварда футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга и бывшего игрока сборной России Павла Погребняка обязали заплатить штраф в 250 тысяч рублей за высказывание о натурализации футболистов для национальной команды. Такое решение вынес комитет по этике Российского футбольного союза.

Как отмечает «Свободная пресса» , Погребняку также присуждена условная дисквалификации до конца сезона во всех турнирах, проводимых РФС. Это означает, что, если футболист повторит свой проступок, его тут же отстранят от соревнований. Сам спортсмен извинился за свои высказывания и принял безропотно санкции.

Ранее Погребняк в одном из интервью признался в негативном отношении к натурализации футболистов, напоминает RT . Нападающий заявил также, что ему становится смешно, когда за сборную России выступают темнокожие игроки.