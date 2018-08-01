Расписание поездов на вокзалах начало транслироваться с учетом местного времени

Информация о прибытии и отправлении поездов теперь отображается на электронных табло на железнодорожных вокзалах и станциях по местному времени, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«Теперь информация о прибытии и отправлении поездов отображается на электронных табло, платформенных указателях и вокзальных часах, а также транслируется по громкоговорящей связи по местному времени (ранее указывалось московское время). Нововведение вступило в силу с 1 августа 2018 г.», - говорится в сообщении.

Ранее аналогичные изменения были внесены в порядок оформления проездных документов на поезда РЖД, отправляющиеся с 1 августа.

В 2011 году был принят закон «Об исчислении времени», где понятия часовой пояс и поясное время не используются, но вводятся в официальное обращение понятия часовая зона и местное время. Определение, установленное законом: «местное время — время часовой зоны, в которой расположена соответствующая территория».

Понятие местное время введено фактически взамен понятий поясное время и декретное время, но оно использовалось в таком понимании и до определения его в законе. В англоязычных странах ему также соответствует понятие standard time (стандартное время), или более близкое по лексической конструкции — local standard time (местное стандартное время).