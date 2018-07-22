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Раскрыты встречи Бутиной с членами ФРС и Минфина США

22 Июля 2018 в 17:09
Раскрыты встречи Бутиной с членами ФРС и Минфина США

Обвиняемая в шпионаже российская гражданка Мария Бутина в 2015 году встречалась с высокопоставленными чиновниками из Федеральной Резервной системы США и Минфина.

Как выяснили СМИ, Мария Бутина в качестве переводчика присутствовала на встрече статс-секретаря — зампреда Центрального банка России Александра Торшина и бывшего вице-председателя ФРС Стэнли Фишера. Затем Бутина переводила встречу Торшина и замминистра финансов США Натана Шитса. В рамках переговоров обсуждались экономические отношения Москвы и Вашингтона.

Факт этих встреч и присутствие на них Бутиной зафиксирован в отчете аналитического центра национальных интересов, пишет Газета.ру

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в котором призвал американскую сторону немедленно освободить российскую гражданку Бутину.

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