Раскрыты сроки поставок в ВКС РФ первых серийных Су-57

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит на вооружение в войска уже в текущем году, вторая машина — в 2020. Сроки поставок раскрыл директор авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре Александр Пекарш. Это предприятие - филиал компании «Сухой».

Как отмечают «Известия» , в прошлом году дальневосточный завод уже выполнил поставку партии опытных образцов перспективного многофункционального истребителя. Он предназначен для ликвидации всех видов целей.

Как отмечает RT , главный конструктор ОКБ Сухого Михаил Стрелец ранее раскрыл характеристики, которые позволяют уверенно говорить о превосходстве Су-57 над самолётами F-22 и F-35 ВВС США. Кроме того, Министерство обороны РФ недавно обнародовало видео полета Су-57 в небе над Сирией.



