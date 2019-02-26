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Раскрыты сроки поставок в ВКС РФ первых серийных Су-57

26 Февраля 2019 в 09:10
Раскрыты сроки поставок в ВКС РФ первых серийных Су-57

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит на вооружение в войска уже в текущем году, вторая машина — в 2020. Сроки поставок раскрыл директор авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре Александр Пекарш. Это предприятие - филиал компании «Сухой».

Как отмечают «Известия», в прошлом году дальневосточный завод уже выполнил поставку партии опытных образцов перспективного многофункционального истребителя. Он предназначен для ликвидации всех видов целей.

Как отмечает RT, главный конструктор ОКБ Сухого Михаил Стрелец ранее раскрыл характеристики, которые позволяют уверенно говорить о превосходстве Су-57 над самолётами F-22 и F-35 ВВС США. Кроме того, Министерство обороны РФ недавно обнародовало видео полета Су-57 в небе над Сирией.


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