Раскрыты подробности неудавшегося покушения на президента Венесуэлы

Злоумышленники готовили покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро шесть месяцев. Об этом рассказал РИА Новости министр связи и информации республики Хорхе Родригес. Он уточнил, что несколько участников покушения пойманы на месте преступления, а служба безопасности нейтрализовала в воздухе дроны, которые должны были взорваться над трибуной, на которой находился глав государства.

Попытка убить Мадура в Каракасе была предпринята во время парада Национальной боливарианской гвардии. Президент отделался лёгким испугом, пострадали семеро военных. Мадуро возложил ответственность за нападение на оппозицию в стране, а также на власти соседней Колумбии. МИД этой страны выступил с опровержением.

Подпольная группа «Фланелевые солдаты» сама взяла на себя ответственность за организацию покушения. Эта группировка появилась несколько лет назад, её связывают с мятежным полицейским Оскаром Пересом, который был ликвидирован в ходе спецоперации в январе 2018 года.