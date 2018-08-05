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Раскрыты подробности неудавшегося покушения на президента Венесуэлы

5 Августа 2018 в 19:58
Раскрыты подробности неудавшегося покушения на президента Венесуэлы

Злоумышленники готовили покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро шесть месяцев. Об этом рассказал РИА Новости министр связи и информации республики Хорхе Родригес. Он уточнил, что несколько участников покушения пойманы на месте преступления, а служба безопасности нейтрализовала в воздухе дроны, которые должны были взорваться над трибуной, на которой находился глав государства.

Попытка убить Мадура в Каракасе была предпринята во время парада Национальной боливарианской гвардии. Президент отделался лёгким испугом, пострадали семеро военных. Мадуро возложил ответственность за нападение на оппозицию в стране, а также на власти соседней Колумбии. МИД этой страны выступил с опровержением.

Подпольная группа «Фланелевые солдаты» сама взяла на себя ответственность за организацию покушения. Эта группировка появилась несколько лет назад, её связывают с мятежным полицейским Оскаром Пересом, который был ликвидирован в ходе спецоперации в январе 2018 года.

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