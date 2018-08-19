Раскрыта тайна найденного в Александрии черного саркофага

Ученые, исследующие найденный в Египте черный саркофаг, установили, что в нем похоронены двое мужчин и женщина.

Саркофаг из черного гранита был обнаружен в начале июля в одном из домов египетской Александрии при проведении строительных работ. Ученые определили, что мумии были захоронены, предположительно, в IV-III веке до нашей эры. Одни останки принадлежат мужчине 35-39 лет, рост которого составлял 160-165 см. Вторая мумия – это мужчина 40-44 лет, крупного телосложения. Его рост составлял примерно 179-184 см. Третьи останки принадлежат молодой женщине. На момент смерти ей было 20-25 лет, а ее рост мог составлять 160-164 см.

Ученые не исключают, что захоронения были сделаны в два этапа, на это указывает расположение костей в саркофаге. Кроме того, один из мужчин еще при жизни перенес операцию по трепанации черепа и довольно долго «жил с этой раной».

В дальнейшем ученые при помощи ДНК-экспертизы планируют выяснить степень родства усопших. Также будет изучена жидкость, откаченная из саркофага, пишет РИА Новости.