Воскресенье
19 августа
USD 66.88
EUR 76.18
Горячие новости

Раскрыта тайна найденного в Александрии черного саркофага

19 Августа 2018 в 19:02
Раскрыта тайна найденного в Александрии черного саркофага

Ученые, исследующие найденный           в Египте черный саркофаг, установили, что в нем похоронены двое мужчин и женщина.

Саркофаг из черного гранита был обнаружен в начале июля в одном из домов египетской Александрии при проведении строительных работ. Ученые определили, что мумии были захоронены, предположительно, в IV-III веке до нашей эры. Одни останки принадлежат мужчине 35-39 лет, рост которого составлял 160-165 см. Вторая мумия – это мужчина 40-44 лет, крупного телосложения. Его рост составлял примерно 179-184 см. Третьи останки принадлежат молодой женщине. На момент смерти ей было 20-25 лет, а ее рост мог составлять 160-164 см.

Ученые не исключают, что захоронения были сделаны в два этапа, на это указывает расположение костей в саркофаге. Кроме того, один из мужчин еще при жизни перенес операцию по трепанации черепа и довольно долго «жил с этой раной».

В дальнейшем ученые при помощи ДНК-экспертизы планируют выяснить степень родства усопших. Также будет изучена жидкость, откаченная из саркофага, пишет РИА Новости.

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.