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Ракицкий впервые с 2011 года не вызван в сборную Украины

4 Марта 2019 в 22:36
Ракицкий впервые с 2011 года не вызван в сборную Украины

Защитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий не вызван в сборную Украины на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Португалии и Люксембурга, передает ТАСС.

Состав команды опубликован на официальном сайте Федерации футбола Украины.

В конце января 29-летний защитник Ярослав Ракицкий перешел из донецкого «Шахтера» в санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит».

Соглашение с игроком рассчитано на 3,5 года. Предварительно сообщалось, что за каждый год он будет зарабатывать по 2,5 миллиона евро .

Ракицкий с 2009 года сыграл за «Шахтер» 326 матчей, забив 14 мячей. Футболист является шестикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка Украины, трехкратным обладателем Суперкубка Украины.

В составе национальной команды Украины Ракицкий провел 54 матча и отметился четырьмя голами, принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

Ранее оценить это трансфер не только с футбольной, но и политической точки зрения, НСН попросила заслуженного тренера России, депутата Госдумы Валерия Газзаева.

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