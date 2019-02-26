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Ракетный эсминец ВМС США зашел в Балтийское море

26 Февраля 2019 в 17:03
Ракетный эсминец ВМС США зашел в Балтийское море

Эсминец ВМС США «Грейвли» (USS Gravely) с крылатыми ракетами «Томогавк» на борту зашел в акваторию Балтийского моря.  Это уже второй заход «Грейвли» в Балтику с начала этого года — в январе он пробыл там 19 дней.

Как сообщает Интерфакс, ссылаясь на мониторинговые данные западных морских ресурсов, сейчас корабль движется вдоль побережья Германии на восток. «Грейвли» является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО и может нести до 56 крылатых ракет «Томагавк».

На прошлой неделе США направили в Черное море эсминец «Дональд Кук». Комментируя в эфире НСН визит американских моряков в черноморскую акваторию, вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов заявил, что «Дональд Кук» не несет никакой угрозы для России. 

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