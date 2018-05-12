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«Рагу из бычьего хвоста и свиная рулька». Чем немцы накормили Порошенко

12 Мая 2018 в 13:15
«Рагу из бычьего хвоста и свиная рулька». Чем немцы накормили Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время своей поездки в Германию совершил экскурсию по Дюссельдорфу и отведал местные блюда в одном из ресторанов. Об этом сообщили местные СМИ.

Отмечается, что главе украинского государства подали на стол свиную рульку и рагу из бычьего хвоста. Также сообщается, что переезд Порошенко из Ахена в Дюссельдорф был совершено только ради ресторана, Визит пришлось дополнительно согласовывать с полицией.

10 мая Порошенко принял участие в трехсторонней встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. На встрече обсуждался вопрос ввода миротворцев в Донбасс, пишут «Известия».

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