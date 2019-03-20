Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку лишения свободы. Такое решение вынесла апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов, пишет Газета.ру.

Сообщается, что ранее вынесенный срок показался суду не достаточно адекватным по отношению к тяжести совершенных преступлений, а также необоснованным и неправомочным.

В 2016 году трибунал ООН осудил Бывшего президента Республики Сербия Радована Караджича на 40 лет за военные преступления, совершенные в 1992-1995 годах. В том числе, речь шла об осаде Сараево и геноциде в Сребренице, отмечает "Свободная пресса".