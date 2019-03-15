Радио ULTRA и уличный художник Миша Маркер запускают совместный конкурс

Работа Миши Маркера

Радио ULTRA и уличный художник Миша Маркер объявляют о запуске совместного конкурса. Слушатели могут выразить свои чувства к культовой радиостанции на своих личных страничках в социальных сетях, сопроводив обязательно текст хэштегом #radioultraxmishamarker.

За самое интересное послание или креативное сообщение редакция радиостанции вместе с художником Мишей Маркером подарят оригинальные футболки с авторским дизайном из совместной коллекции. Роман между андеграунд-художником и альтернативной музыкой случился давно и остается по-прежнему крепким.





«Помню, что в городе, откуда я родом, ловило только НАШЕ Радио с перебоями, и пока я слушал русский рок и всё, что с ним связано, меня всё устраивало, но чуть позже душа захотела уже чего-то более альтернативного. Повсеместного развития интернета на тот момент ещё не было, а слухи, что где-то, в параллельной вселенной (читай - в больших городах) было такое радио, как ULTRA, не давали спокойно спать, поэтому единственное, что оставалось - затирать до дыр немногочисленные аудиокассеты любимых исполнителей и верить, что прекрасное будущее с доступной музыкой на любой вкус не за горами, - и, как оказалось, вера эта была небеспочвенной», - рассказал артист.

Прогресс не стоит на месте - теперь радио ULTRA вещает в Интернете, кроме того, в апреле этого года готовится глобальный перезапуск радиостанции, на которой всегда будет звучать самая актуальная альтернативная музыка.