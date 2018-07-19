Радио JAZZ устроит летний спортивный праздник в Москве

При поддержке Радио JAZZ 89.1 FM с 22 по 29 июля пройдет женский теннисный турнир Moscow River Cup.

Команда организаторов готовится к женскому турниру Moscow River Cup, который начнется с 22 июля 2018 года при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM и продлится до 29 июля в Национальном теннисном центре имени Хуана Антонио Самаранча.

Главное теннисное событие этого лета готовит для своих гостей центральный корт вместимостью до 2,5 тысяч человек, на котором зрители смогут с комфортом насладиться матчами звезд мирового женского тенниса.

В этом году соревнования пройдут в новом для России формате летнего спортивного праздника для всей семьи: помимо матчей на трех игровых кортах, зрителей ждет насыщенная развлекательная программа и активности для взрослых и детей, на часть из которых уже открыта регистрация на официальном сайте турнира.

Подробности ищите на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.