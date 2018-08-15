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Радио JAZZ приглашает на XXI Международный фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж»

15 Августа 2018 в 13:14
Радио JAZZ приглашает на XXI Международный фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж»

В предпоследние летние выходные, 18 и 19 августа, в самом центре Москвы в уютном и респектабельном саду «Эрмитаж» при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM пройдет старейшее музыкальное мероприятие в области джазовой музыки – XXI Международный  фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж».

За долгие годы фестиваль прошел путь от камерного городского события до крупнейшего джазового форума, в котором с момента создания приняли участие уже более 250 ансамблей из России и 22 стран мира. Более 130 тысяч зрителей посетили «Джаз в саду Эрмитаж» и окунулись в великолепие фееричного праздника джаза.

В этом августе на фестивале выступят замечательные российские музыканты: ансамбль барабанщика Вячеслава Великого, лучшая джазовая певица России Анна Бутурлина, а знаменитый «Круглый бэнд» саксофониста-виртуоза Алексея Круглова с вокалистом Дмитрием Носковым представят программу-посвящение Фрэнку Синатре. 

Среди зарубежных звезд фестиваля ожидаются австрийский блюзовый ансамбль «MojoBluesBand», замечательный флейтист из Израиля Итай Крисс с ансамблем Олега Бутмана, блистательная вокалистка Ванесса Рубин из США и многие другие. Также для всех гостей пройдут различные развлекательные мероприятия на всей территории сада «Эрмитаж».

Начало концертов в 15:00, вход свободный. Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции. 

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