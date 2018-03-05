Радио JAZZ приглашает на концерт кубинского пианиста Чучо Вальдеса

Концерт многократного лауреата премий «Грэмми», кубинского пианиста, композитора и аранжировщика Чучо Вальдеса состоится в концертном зале им. П. И. Чайковского 15 марта. Отмечается, что выступление пройдёт при поддержке Радио JAZZ 89.1FM в рамках проекта ELITE JAZZ.

В программу маэстро, совершающего мировое турне, войдут лучшие произведения за его сорокалетнюю карьеру. Зрителям будет представлена смесь кубинского джаза, рока, классики, афро-кубинской и традиционной кубинской музыки.

Добавим, что Чучо Вальдес прославился как пианист-виртуоз, на его счету более 20 альбомов и пять наград «Грэмми».