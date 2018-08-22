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Радио JAZZ представило программу фестиваля Skolkovo Jazz Science

22 Августа 2018 в 16:21
Радио JAZZ представило программу фестиваля Skolkovo Jazz Science
Фестиваль музыки и науки пройдет 25 августа в Инновационном центре «Сколково».

Одно из самых ожидаемых событий сезона – фестиваль Skolkovo Jazz Science – пройдет при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM 25 августа в Инновационном центре «Сколково» в третий раз.

В этом году организаторы решили порадовать гостей мероприятия двумя насыщенными программами, которые будут идти параллельно на «Главной» и «Экспериментальной» сценах фестиваля. Наряду с признанными мэтрами академического джаза, пройдут выступления молодых талантливых исполнителей; предполагается насыщенная научная программа, в рамках которой можно будет познакомиться с новыми работами научно-творческих объединений и перспективных science-художников. На обеих сценах продолжался традиционные дискуссии заслуженных деятелей науки и искусств; а в непосредственной близости развернутся «Книжная ярмарка», «Vinyl Market» и целая россыпь точек питания на любой вкус.

По традиции, закроет вечер бессменный хедлайнер фестиваля - Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана в этот раз представит совместную программу с легендарной американской вокалисткой Fantine.

Подробности ищите на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.

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