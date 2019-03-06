Радио JAZZ поздравит женщин с 8 марта днем мужского вокала

Весь день 8 марта Радио JAZZ 89.1 FM дарит слушательницам музыкальные подарки, которые превратят хмурые городские будни в настоящую весеннюю солнечную сказку!

Истинные ценительницы джаза в этот день будут наслаждаться мелодиями в исполнении таких легенд джаза, как Нэп Кинг Коул, Грегори Портер, Джимми Смит, Рэй Чарльз, Луи Армстронг, Фрэнк Синатра, Майкл Бубле, Чет Бейкер и другие.

В Международный женский день в эфире радиостанции будет звучать исключительно мужской вокал и инструментальные композиции, которые помогут окунуться в незабываемую атмосферу высокой музыки, в свое время перевернувшей представление обо всех музыкальных канонах.

Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.