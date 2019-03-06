Среда
06 марта
USD 65.8
EUR 74.51
Горячие новости

Радио JAZZ поздравит женщин с 8 марта днем мужского вокала

6 Марта 2019 в 11:02
Радио JAZZ поздравит женщин с 8 марта днем мужского вокала

Весь день 8 марта Радио JAZZ 89.1 FM дарит слушательницам музыкальные подарки, которые превратят хмурые городские будни в настоящую весеннюю солнечную сказку!

Истинные ценительницы джаза в этот день будут наслаждаться мелодиями в исполнении таких легенд джаза, как Нэп Кинг Коул, Грегори Портер, Джимми Смит, Рэй Чарльз, Луи Армстронг, Фрэнк Синатра, Майкл Бубле, Чет Бейкер и другие.

В Международный женский день в эфире радиостанции будет звучать исключительно мужской вокал и инструментальные композиции, которые помогут окунуться в незабываемую атмосферу высокой музыки, в свое время перевернувшей представление обо всех музыкальных канонах.

Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.