Радио JAZZ и «Геликон-опера» запускают проект #Jazzкафе

Московский музыкальный театр «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM запускает новый проект – #Jazzкафе. Первый вечер с участием известного пианиста-виртуоза Эльмара Сафаралиева состоится 18 февраля 2018 года в геликоновском кафе «Прокофьев». До конца сезона 2017/2018 в #Jazzкафе пройдет три джазовых вечера – 18 февраля, 25 марта и 12 мая.

Идея возродить традицию джазовых вечеров с участием известных музыкантов и солистов «Геликон-оперы» родилась неспроста: с 70-х годов XX века в здании на Большой Никитской проходили джазовые вечера и выступления известных бардов. В 80-е годы открыл двери для своих гостей один из первых в СССР легендарный «горячий» джазовый клуб “All Stars”, где в творческой непринужденной атмосфере выступал весь цвет советского джаза.

В «Прокофьеве» будет звучать только живая музыка, причем как инструментальные джазовые композиции, так и вокальные. Свое участие в проекте уже подтвердили известные джазовые музыканты пианист Эльмар Сафаралиев и грузинская певица Тамта Цхвитава. Уютная атмосфера кафе располагает к приятному вечеру за столиком в компании друзей под красивую джазовую музыку. Кстати, проект предполагает участие в нем партнеров театра, которые в рамках джазовых вечеров будут проводить дегустацию изысканных блюд в «стиле джаз».

Подробности ищите на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.