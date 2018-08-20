Радио JAZZ 89.1 FM запускает серию программ о фестивале «Хроники Koktebel Jazz Party»

Начало бархатного сезона ознаменуется открытием масштабного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party, который пройдет на побережье Крыма с 24 по 26 августа 2018 при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM.

С 20 по 26 августа в эфире Радио JAZZ 89.1 FM выйдет серия программ, посвященных одному из самых ожидаемых событий сезона, - «Хроники Koktebel Jazz Party». Вместе со слушателями радиостанции программный директор и ведущий радиостанции Михаил Иконников вспомнит историю фестиваля в Коктебеле, расскажет о том, чем знаменит фестиваль и как туда добраться, о главных хэдлайнерах и новшествах этого года и погрузит в волшебную атмосферу крымских вечеров у берега Черного моря под изысканные джазовые мелодии. Через неделю после окончания фестиваля, Михаил подведет итоги в финальном выпуске программы.

Время выхода программы: ежедневно в 10:25, 14:25 и 18:25.

Подробности ищите на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.