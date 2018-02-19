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Радио JAZZ 89.1 FM приготовило для слушателей романтические выходные в Вене

19 Февраля 2018 в 14:03
Радио JAZZ 89.1 FM приготовило для слушателей романтические выходные в Вене

До весны осталось две недели, и Радио JAZZ 89.1 FM готовится поздравить своих слушателей с наступлением самого романтичного времени года прекрасным подарком: возможностью провести две незабываемые ночи в шикарном отеле Steigenberger Hotel Herrenhof в самом сердце Европы – прекрасной Вене. Отель расположен в здании постройки 1913 года в центральной части первого района Вены, рядом с императорским дворцом Хофбург. Кстати, именно здесь снимался фильм с Джудом Лоу «360»!

Чтобы принять участие в розыгрыше и выиграть уик-энд на двоих в культурном центре Европы, нужно совсем немного: с 19 февраля по 7 марта 2018 года выкладывайте свои фотографии с самыми романтичными моментами вашей жизни под хэштегом #ДжазДляДвоих в одной из социальных сетей - ВKонтакте, Facebook или Instagram. Победителей конкурса ждет номер Deluxe, гастрономический ужин в ресторане отеля, прогулки по Вене и самые яркие впечатления, которые навсегда останутся в памяти.

Наслаждайтесь весной, Веной и друг другом вместе с Радио JAZZ 89.1 FM! Подробнее о правилах проведения акции можно узнать на сайте www.radiojazzfm.ru.

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