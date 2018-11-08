Рада одобрила расширение зоны украинского контроля на Черном море

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект, предполагающий расширение зоны контроля страны в Черном море. Документ предполагает установление «прилегающей зоны» Украины, внешняя граница которой находится в 24 морских милях от исходных линий. Отметим, что сейчас территориальные воды Украины ограничены «законной» 12-мильной зоной от исходных линий. По мнению депутата «Блока Петра Порошенко» Ирины Фриз, новый законопроект поможет «де-факто» увеличить территорию контроля Украины в Черном море в два раза.

В свою очередь в Госдуме РФ отреагировали на планы Украины. В частности первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ Константин Затулин заявил, что принятие законопроекта может привести к провокациям.