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Рада одобрила расширение зоны украинского контроля на Черном море

8 Ноября 2018 в 18:13
Рада одобрила расширение зоны украинского контроля на Черном море

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект, предполагающий расширение зоны контроля страны в Черном море. Документ предполагает установление «прилегающей зоны» Украины, внешняя граница которой находится в 24 морских милях от исходных линий. Отметим, что сейчас территориальные воды Украины ограничены «законной» 12-мильной зоной от исходных линий. По мнению депутата «Блока Петра Порошенко» Ирины Фриз, новый законопроект поможет «де-факто» увеличить территорию контроля Украины в Черном море в два раза.

В свою очередь в Госдуме РФ отреагировали на планы Украины. В частности первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ Константин Затулин заявил, что принятие законопроекта может привести к провокациям.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью французским СМИ рассказал, что Россия не позволит Украине провести совместные с НАТО учения в Азовском море. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в эфире НСН рассказал о необходимости обращения к России за разрешением для проведения учений.
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