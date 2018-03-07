Работодателей хотят начать штрафовать за отказ поменять «зарплатный» банк

Работодателей могут начать штрафовать за отказ поменять «зарплатный» банк. Это предложение Минтруда, пишет «Коммерсант». В ведомстве считают, что речь идёт о нарушении права работника получать заработанные деньги в удобной ему кредитно-финансовой организации. По закону сотрудник может сменить банк, заранее сообщив об этом своему начальству. Работодатель при этом не может заставить подчинённых получать деньги через банк, с которым у него заключён договор на обслуживание. Размер штрафа может составить до 50 тысяч рублей.