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Работодателей хотят начать штрафовать за отказ поменять «зарплатный» банк

7 Марта 2018 в 08:02
Работодателей хотят начать штрафовать за отказ поменять «зарплатный» банк

Работодателей могут начать штрафовать за отказ поменять «зарплатный» банк. Это предложение Минтруда, пишет «Коммерсант». В ведомстве считают, что речь идёт о нарушении права работника получать заработанные деньги в удобной ему кредитно-финансовой организации. По закону сотрудник может сменить банк, заранее сообщив об этом своему начальству. Работодатель при этом не может заставить подчинённых получать деньги через банк, с которым у него заключён договор на обслуживание. Размер штрафа может составить до 50 тысяч рублей.

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