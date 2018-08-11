Работник американской авиакомпании угнал пассажирский самолет

Работник авиакомпании угнал из аэропорта Сиэтла самолет Q400 перевозчика «Horizon Air». Самолет рухнул в заливе Пьюджет, передает ТАСС со ссылкой на официальное заявление воздушной гавани.

Отмечается, что самолет совершил несанкционированный вылет без пассажиров на борту.

На место происшествие прибыли представители Береговой охраны США. Подробности инцидента выясняются. О судьбе угнавшего борт пока не сообщается.

Авиакомпания «Horizon Air» входит в состав холдинга «Alaska Air Group».

Bombardier DHC-8 / Q серия или Бомбардье Дэш 8 (также обозначается как DHC-8) — канадский двухмоторный турбовинтовой ближнемагистральный военно-транспортный, пассажирский самолёт для линий малой и средней протяжённости, разработанный и выпускаемый канадской авиастроительной компанией de Havilland Canada до 1992 года. С 1992 года по настоящее время Bombardier DHC-8 производится канадской авиастроительной компанией Bombardier Aerospace, которая в 1992 году выкупила компанию De Havilland Canada у американской авиастроительной компании Boeing. С 1996 года самолёт носит обозначение Q — серия от английского слова «тихий», благодаря установленной системе активного шумоподавления, разработанной для снижения уровня шума в салоне самолёта и снижения вибрации до уровня турбореактивных авиалайнеров. Выпущено более 1200 самолётов Bombardier DHC-8 всех модификаций.

Q400 - 70-78-местный пассажирский самолёт, введённый в эксплуатацию в 2000 году. Крейсерская скорость на 140 км/ч выше, чем у предыдущих версий, и составляет 667 км/ч. Самолёт оснащён двигателями PW150A, максимальной мощностью 5071 л. с. (3783 кВт) (крейсерская мощность 4850 л. с. (3618 кВт)). Практический потолок составляет 7600 м для стандартных вариантов; для самолётов, оснащённых выпадающими кислородными масками пассажиров, потолок составляет 8200 м. Все самолёты модификации Q400 имеют систему активного шумоподавления (ANVS).