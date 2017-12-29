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Работа саратовского аэропорта парализована из-за сильного тумана

29 Декабря 2017 в 21:13
Работа саратовского аэропорта парализована из-за сильного тумана

Неблагоприятные погодные условия стали причиной отмены и задержки вечерних рейсов в аэропорту Саратова, говорится в сообщении на его сайте.

Так, в пятницу отменены рейсы в «Шереметьево».

До утра субботы задержаны все вечерние рейсы в «Домодедово».

Кроме того, отменены три вечерних авиарейса из «Шереметьево» и «Домодедово» и задержаны еще пять: четыре из «Домодедово» и один - из Санкт-Петербурга.

Туман с ухудшением видимости до 500 м и менее может сохраниться в городе еще несколько суток. Аэропорт Саратова работает с перебоями из-за непогоды вторые сутки подряд.

Аэропорт Саратов - Центральный — международный аэропорт федерального значения в Саратове, расположенный в Кировском районе города на Соколовой горе. Преимущественно используется авиакомпанией «Саратовские авиалинии» для выполнения рейсов по территории России и зарубежья. По итогам 2016 года общий пассажиропоток аэропорта Саратов составил 433 385 человек.

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