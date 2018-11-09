Рабочий погиб на стройке в Москве

На стройплощадке, расположенной по адресу: проезд Стройкомбината, д. 1, стр. 1 в столичном районе Очаково-Матвеевское, погиб рабочий, сообщил Агентству «Москва» источник в экстренных службах.

На потерпевшего упала люлька с высоты 4 метров. Помимо этого, на рабочего рухнула плита весом 500 килограммов. Медицинскую помощь мужчине оказывали в машине «скорой помощи», однако он скончался.

Он добавил, что на место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета.

Ранее НСН сообщала, что один человек стал жертвой падения башенного крана в подмосковных Химках.