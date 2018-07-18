Рабинер подал в полицию на Кирьякова

Журналист Игорь Рабинер, которого накануне в студии «Матч ТВ» ударил по лицу экс-тренер и футболист Сергей Кирьяков, подал заявление в полицию, сообщает «Газета.ру».

Рабинер отметил в беседе с журналистами, что пошёл на этот шаг не сразу, только после размышлений о неотвратимости наказаний за хулиганство.

«Не хотел тратить время на неадекватного человека. Не рассчитываю на существенный выхлоп, но решил, что обязан это сделать не для себя, а для профессии. Если я не дам ход этому делу, то люди, подобные Кирьякову, решат, что за мнение можно бить в лицо», — отметил спортивный журналист.